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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеррард о деле «Ман Сити»: «Не буду говорить, что хочу забрать у них медаль. Но они должны задуматься о воспоминаниях, которые они, возможно, украли у всех остальных»

Бывший полузащитник « Ливерпуля »  Стивен Джеррард высказался о деле « Манчестер Сити ».  «У меня нет личных претензий к игрокам «Манчестер Сити».

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