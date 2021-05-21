Приток туристов на майские праздники принес Петербургу около 1 млрд рублей

Доход от туризма в новогодние праздники был в два раза ниже.Траты россиян на путешествия и развлечения в Санкт-Петербурге в первой половине мая, включая праздники, составили около 1 млрд рублей — это в 2,1 раза больше, чем в первой половине января.
Доход от туризма в новогодние праздники был в два раза ниже.Траты россиян на путешествия и развлечения в Санкт-Петербурге в первой половине мая, включая праздники, составили около 1 млрд рублей — это в 2,1 раза больше, чем в первой половине января.
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