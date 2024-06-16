Функция Recall в Windows 11 научилась анализировать содержимое рабочего стола по за...

Функция Recall в Windows 11 научилась анализировать содержимое рабочего стола по запросу пользователяНа этой неделе Microsoft объявила, что ИИ-функция Recall, которая фиксирует все действия пользователя в Windows 11, не будет доступна на компьютерах Copilot Plus PC на момент начала их продаж.