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Пожар на складе в Аксае сняли с высоты огромного столба дыма

Над складом в Аксае Ростовской области поднялся огромный столб черного дыма. Кадры пожара появились в сети: видео опубликовал портал 161.

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