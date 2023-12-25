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Кулеба уверен, что Европа все равно отдаст Украине 50 млрд евро

Кулеба уверен, что Европа все равно отдаст Украине 50 млрд евро

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 25 декабря, заявил, что Киев в получит от Евросоюза 50 млрд евро в любом случае, а перенос саммита на следующий год произошел не из-за вето Венгрии, – сообщают украинские СМИ.

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