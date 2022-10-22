Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Василевский стал 3-й звездой матча с «Флоридой», отбив 36 бросков из 38. У него 2 победы и 2 поражения на старте сезона

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38 в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:2 ОТ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх