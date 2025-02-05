МТС создал агрегатор языковых моделей

МТС выпускает на внешний рынок новую внутреннюю разработку. Это B2B-платформа MWS GPT. В ней клиенты смогут одновременно работать с разными нейросетями, при этом меняя их в процессе использования, пишет Forbes.
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