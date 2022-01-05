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Поэтому в голосе министра звучало отчаяние. Говорят, после выступления он прослезился. Неоднократно.

Поэтому в голосе министра звучало отчаяние. Говорят, после выступления он прослезился. Неоднократно.

Министр обороны Эстонии заламывал руки в Нарве. Похоже, до него дошли слухи о том, что бессмысленные и бесполезные Трибалтийские Вымираты собрались отдать России в рамках дипломатического торга и как токсичный актив.

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