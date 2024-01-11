Отмена занятий второй смены в школах Челябинска 11 января: это сообщили в ЕДДС

Решение принято Комитетом по делам образования в четверг в 10 часов утра.Единая дежурно-диспетчерская служба сообщает: — Уважаемые челябинцы! Сегодня, 11 января, Комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах г.
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