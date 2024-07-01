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Врач рассказал всю правду о том, как отказ от алкоголя влияет на организм

Врач рассказал всю правду о том, как отказ от алкоголя влияет на организм

Дмитрий Мовчан поведал "Известиям", что происходит в организме после полного отказа от спиртногоДавно известно, что даже малые дозы алкоголя наносят серьёзный вред здоровью.

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