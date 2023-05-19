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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 мая 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 мая 2023 года

Энергия дня двадцатого мая две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 840 = Береги Душу - это единственное твоё сокровище, больше тебе ничего не принадлежит = Божественный человек, который восходит по Пути слова, творит мыслью = «Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться» = Ваш ум должен стать таким же спокойным, как пламя свечи в углу, где нет сквозняка =В Шестой расе не будет необходимости передавать через одарённых людей Знания = Выберите себе работу по Душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей Жизни= Выбор - в пользу нравственности, в пользу добра, а значит, в пользу Духовности = Движение не остановить никому и никогда; только в движении Сила, и сила Духа в том числе.

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