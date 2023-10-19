«Американский спрут» в Венгрии готовится к реваншу (III)

Первую часть, в которой мы рассказываем о вмешательстве в выборные процессы, можно прочитать здесь Со второй частью, в которой речь идёт методах работы американцев с целью привести к власти своих ставленников в Венгрии, можно ознакомиться здесь Сегодня мы завершаем наш рассказ о выстроенной Госдепом и спецслужбами США глобальной сети, центр и финансовые ресурсы которой находятся в США, а щупальца этого «американского спрута», как пишет венгерская газета Magyar Nemzet, «состоят из венгерских левых политиков и депутатов».