Может ли учитель отказаться от классного руководства

Чем кормить студентов, если нет столовой, могут ли приказом назначить председателем комиссии или классным руководителем и сколько платников может набрать колледж — ответы на эти и другие вопросы читателей публикуем в совместной рубрике «Парламентской газеты» и Российской академии образования «Образование: право возможностей».