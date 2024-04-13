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Парламентская газета

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Может ли учитель отказаться от классного руководства

Может ли учитель отказаться от классного руководства

Чем кормить студентов, если нет столовой, могут ли приказом назначить председателем комиссии или классным руководителем и сколько платников может набрать колледж — ответы на эти и другие вопросы читателей публикуем в совместной рубрике «Парламентской газеты» и Российской академии образования «Образование: право возможностей».

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