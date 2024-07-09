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Мастер снял на камеру подпол после завершения работы: настолько красиво, что люди захотели сюда переехать

Мастер снял на камеру подпол после завершения работы: настолько красиво, что люди захотели сюда переехать

Подполы в большинстве домов выглядят заброшенными и не ухоженными. Поэтому публикация видео мастера из нового дома вызвала колоссальный отклик в сети — в коротком ролике мужчина показал идеальное пространство, в которое многие захотели переехать жить.

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