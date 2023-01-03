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Зоммер сообщил «Гладбаху» о желании перейти в «Баварию» в январе. «Боруссия» хочет 5 млн евро

Ян Зоммер может перейти в «Баварию». Голкипер сборной Швейцарии уведомил «Боруссию» Менхенгладбах о желании перейти в мюнхенский клуб в январе, сообщает Süddeutsche Zeitung.

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