ВС России окружили Курахово

Российские войска в ходе наступления в районе Курахово окружили город с северной и южной его части. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.
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