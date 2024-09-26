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Враг создал фейк с Развожаевым: в видео он якобы призывает выходить на митинг

Враг создал фейк с Развожаевым: в видео он якобы призывает выходить на митинг

Четверг, 26 сентября. «Крым 24».Украинские аферисты создали фейковое видео с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

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