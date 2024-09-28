В Петербурге приближают реновацию жилья

Депутаты ЗакС вновь разработали поправки в федеральный закон о комплексном развитии территорий. В Законодательном собрании Петербурга прошло обсуждение поправок в федеральный законопроект № 467032-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения прав граждан при комплексном развитии территорий», которые уточняют положения в части защиты жилищных прав граждан при реализации проектов КРТ.