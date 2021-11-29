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Сыновья переехали за границу, а особенная дочь нашла работу: как живут дети Ирины Хакамады

Сыновья переехали за границу, а особенная дочь нашла работу: как живут дети Ирины Хакамады

Знаменитая мать с трепетом рассказала о своих наследниках и заявила, что не переживает о будущем своей дочери За свою карьеру Ирина Хакамада проявила себя как общественный деятель, политик, журналист, писатель и даже дизайнер стильной одежды.

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