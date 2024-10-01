Согласно информации, полученной от председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, США используют данные, собранные в зоне спецоперации, для обучения систем искусственного интеллекта.
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