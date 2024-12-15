В Архангельской области ожидается похолодание до -22 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе опустится до -12,-17 градусов, а местами — до -22Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе опустится до -12,-17 градусов, а местами — до -22Облачная с прояснениями погода.