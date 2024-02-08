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Глава общества «Знание» Древаль: выставку «Россия» в Москве продлили до 8 июля

Глава общества «Знание» Древаль: выставку «Россия» в Москве продлили до 8 июля

Международную выставку-форум «Россия», расположенную на ВДНХ в Москве, решили продлить до 8 июля. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

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