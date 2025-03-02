Будем сидеть: генерал Попов уже не верит в правосудие

TB Tatyana Boyko Умным людям надо создать мощную петицию и вывести это Дело на должный уровень! Там будут знать, что все под контролем и возможно мы спасем генералу Попову жизнь! Нельзя народу предавать своих генералов, нельзя!

Tania Еременко Наверное, ему рот закрыли. Белоусов меня разочаровывает последнее время . Только он мог бы всё поставить на свои места и арестовать те,. кто затеял эту "игру", а не только медали вешать нашим героям.