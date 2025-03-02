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Будем сидеть: генерал Попов уже не верит в правосудие

Будем сидеть: генерал Попов уже не верит в правосудие

НовостиВолгограда.ру Генерал Иван Попов, которому вновь заменили домашний арест на СИЗО, дал короткое интервью перед решающим заседанием.

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Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Умным людям надо создать мощную петицию и вывести это Дело на должный уровень! Там будут знать, что все под контролем и возможно мы спасем генералу Попову жизнь! Нельзя народу предавать своих генералов, нельзя!
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8 час.
Tania Еременко
Наверное,  ему рот закрыли. Белоусов меня разочаровывает последнее время . Только он мог бы всё поставить на свои места и арестовать те,. кто затеял эту &quot;игру&quot;, а не только медали вешать нашим героям.
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5 час.
Гулька
Слишком высоко сидят те, кто свою задницу прикрывает за счет боевого заслуженного генерала... Наши суды и судьи - самые продажные в мире, так как деньги и звонки &quot;от кого надо&quot; решают все. УВЫ!
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1 час.
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