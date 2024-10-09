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Царьград

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  • Дмитрий Гурин
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"С такими нужно расставаться без сожаления": Череда странных возвращений в Россию. Что нужно Кашпировскому и Андрейченко от русских?

"С такими нужно расставаться без сожаления": Череда странных возвращений в Россию. Что нужно Кашпировскому и Андрейченко от русских?

"С такими нужно расставаться без сожаления". Череда странных возвращений забытых персонажей в Россию.

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Комментарии
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А
Алла
В смутные времена &quot;целители&quot; в цене, вот времена наступили, и Кашпировский вернулся. И ведь ходит кто-то!?
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17 час.

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