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Титов про 1:2 с «Динамо»: «Худший матч при Карседо, у «Спартака» не нашлось лидера. Игра Зобнина, Умярова, Жедсона, Маркиньоса – катастрофа, огромное количество брака»

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил поражение красно-белых от «Динамо» (1:2) в матче седьмого тура Альфа-Банк РПЛ .

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