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Приморцы удвоили пассажиропоток на федеральных трассах

Приморцы удвоили пассажиропоток на федеральных трассах

За последний год жители края значительно увеличили мобильную активность по пути в сибирские регионы — от Владивостока до Иркутска.

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