Глава ЦИК: Россия обеспечивает максимальную безопасность на выборах

В ЦИК в режиме реального времени следят за ситуацией на избирательных участках и ходом голосования. Там отметили, что наша страна обеспечивает максимальную безопасность на выборах, в том числе и для иностранных наблюдателей.
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