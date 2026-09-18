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ТВЦ

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Глава ЦИК: Россия обеспечивает максимальную безопасность на выборах

Глава ЦИК: Россия обеспечивает максимальную безопасность на выборах

В ЦИК в режиме реального времени следят за ситуацией на избирательных участках и ходом голосования. Там отметили, что наша страна обеспечивает максимальную безопасность на выборах, в том числе и для иностранных наблюдателей.

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