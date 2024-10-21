Симоньян объяснила, почему армия России не бьет по Раде

Вооруженные силы России до сих пор не наносят удары по Верховной раде Украины, поскольку это «наше культурное наследие», заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.