Симоньян объяснила, почему армия России не бьет по Раде

Вооруженные силы России до сих пор не наносят удары по Верховной раде Украины, поскольку это «наше культурное наследие», заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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