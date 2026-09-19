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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Березовский о Сафонове: «Не думаю, что он получит звание лучшего вратаря мира. Тяжело противостоять Куртуа и Мартинесу»

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский высказался о шансах вратаря « ПСЖ » Матвея Сафонова на приз имени Льва Яшина лучшему голкиперу года.

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