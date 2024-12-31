Специалисты из РФ примут участие в изучении черных ящиков лайнера AZAL в Бразилии

Российские специалисты наравне с коллегами из Казахстана и Азербайджана приедут в Бразилию, чтобы участвовать в расшифровке черных ящиков с потерпевшего крушение самолета Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).
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