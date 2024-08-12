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Иван Охлобыстин рассказал, что артисты не имеют права покидать Россию

Иван Охлобыстин рассказал, что артисты не имеют права покидать Россию

Известный российский актер Иван Охлобыстин высказался о своих коллегах, покинувших страну. Он подчеркнул, что артисты и представители культуры обязаны быть на своем месте во время трудных времен, развлекать и поддерживать народ.

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