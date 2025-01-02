В Новосибирске назвали наиболее подорожавшие за 2024 год продукты

По предварительным данным, инфляция по итогам 2024 года составила 9,6-9,8 процента.В январе, после завершения новогодних каникул, Центральный банк и Федеральная служба государственной статистики предоставят окончательные данные об уровне инфляции в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии