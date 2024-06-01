Авиационные ракеты Х-38М в Спецоперации: унификация для демилитаризации

Выставочный макет экспортной ракеты Х-38МЛЭ с лазерной ГСН. Фото КТРВ На вооружении российской фронтовой авиации имеется целый ряд управляемых ракет «воздух-земля» с разными характеристиками и возможностями.
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