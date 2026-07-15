Антимонопольная служба подала дело на «Русал» ФАС России возбудила дело в отношении группы "Русал" из‑за неисполнения предупреждения о корректировке цен на алюминий, сообщила пресс-служба ведомства.
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Антимонопольная служба подала дело на «Русал» ФАС России возбудила дело в отношении группы "Русал" из‑за неисполнения предупреждения о корректировке цен на алюминий, сообщила пресс-служба ведомства.
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