Декоративные элементы фасада и печи дома Маштакова отреставрируют уже в 2022

Ход реставрации на днях оценил научный руководитель проекта Андрей Бодэ. Он оценил работу самарских мастеров и отметил, что они максимально нацелены на то, чтобы сохранить аутентичность предметов интерьера и экстерьера памятника архитектуры.
Ход реставрации на днях оценил научный руководитель проекта Андрей Бодэ. Он оценил работу самарских мастеров и отметил, что они максимально нацелены на то, чтобы сохранить аутентичность предметов интерьера и экстерьера памятника архитектуры.
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