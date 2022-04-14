Царьград

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Декоративные элементы фасада и печи дома Маштакова отреставрируют уже в 2022

Декоративные элементы фасада и печи дома Маштакова отреставрируют уже в 2022

Ход реставрации на днях оценил научный руководитель проекта Андрей Бодэ. Он оценил работу самарских мастеров и отметил, что они максимально нацелены на то, чтобы сохранить аутентичность предметов интерьера и экстерьера памятника архитектуры.

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