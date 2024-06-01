Мороженое на протяжении недели: сколько порций можно съесть? Ирина ОрлонскаяДиетолог поделилась результатами своего исследования, определив оптимальное количество мороженого, которое можно безопасно употреблять за неделю.
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