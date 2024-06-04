Михаил Ходорковский*: чтоб стать цивилизованной страной, Россия должна отречься от идеалов Путина и Сталина, вернуться к вектору Ельцина 90х

Поуехавший на запад либерал-олигарх Михаил Ходорковский* на собственном медиаресурсе [ограничен в РФ] призвал Россию отречься от Путина и Сталина, вернуться к эпохе 90х.
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