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Газета «Культура»

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Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский: «В детстве я пережил магическое восхищение и заразился театром»

Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский: «В детстве я пережил магическое восхищение и заразился театром»

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 26 декабря 2024 года. Заслуженный артист РФ, главный режиссер Государственного академического Малого театра рассказал «Культуре» о семье, учебе в знаменитой Щепке, начале творческого пути, театральной педагогике и о своей второй родине.

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