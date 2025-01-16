Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский: «В детстве я пережил магическое восхищение и заразился театром»

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 26 декабря 2024 года. Заслуженный артист РФ, главный режиссер Государственного академического Малого театра рассказал «Культуре» о семье, учебе в знаменитой Щепке, начале творческого пути, театральной педагогике и о своей второй родине.