❕ В Феодосии выберут нового главу администрации Заседание конкурсной комиссии начнётся в 11 часов. На должность главы администрации города претендуют пять кандидатов.
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❕ В Феодосии выберут нового главу администрации Заседание конкурсной комиссии начнётся в 11 часов. На должность главы администрации города претендуют пять кандидатов.