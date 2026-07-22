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Царьград

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Водонаева предложила выбросить плачущего ребёнка за борт в Майами

Водонаева предложила выбросить плачущего ребёнка за борт в Майами

Телеведущая Алёна Водонаева возмущена плачем ребёнка во время прогулки в Майами. Она предложила выкинуть ребёнка за борт, а позже отметила, что всегда старалась не мешать окружающим, когда её сын был маленьким.

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