В Астрахани умер известный детский хирург

Многие астраханские врачи считают себя его учениками. Сегодня астраханская медицина понесла тяжелую утрату: на 71-ом году перестало биться сердце Владимира Леонидовича Красилова — известного детского хирурга, кандидата медицинских наук, профессора кафедры детской хирургии АГМУ.
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