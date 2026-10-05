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Пункт-А

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В Астрахани умер известный детский хирург

В Астрахани умер известный детский хирург

Многие астраханские врачи считают себя его учениками. Сегодня астраханская медицина понесла тяжелую утрату: на 71-ом году перестало биться сердце Владимира Леонидовича Красилова — известного детского хирурга, кандидата медицинских наук, профессора кафедры детской хирургии АГМУ.

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