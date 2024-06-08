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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайман о переходе в «Эдмонтон»: «Провел бы всю карьеру в «Торонто», но когда дверь закрылась, захотел приехать именно сюда. Лучшее решение в жизни»

Форвард выступал за «Лифс» с 2015 по 2021 годы. Клуб не стал предлагать ему новый контракт.  В итоге Хайман подписал 7-летнее соглашение с «Ойлерс» с кэпхитом 5,5 миллиона долларов.

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