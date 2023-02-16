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Нельзя приближаться к бродячим собакам: приметы на 17 февраля

Сегодня, 17 февраля  — Никола Студеный или Волчий сват. Согласно народным представлениям, в это время могут установиться сильные морозы, которые застанут путника врасплох, там, где просто негде укрыться.

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