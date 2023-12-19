Обожаю я эту женщину с закалкой от СССР

Тамара Елисеева Благодарим за гражданскую позицию. Очень мудрое решение. Ирина, мы за вас и вашу сплоченную команду. Дай вам Бог здоровья и терпения на многие лета.

А Кудасов Меньше слов: они того не стоят, а нас не нужно убеждать.