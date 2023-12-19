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Обожаю я эту женщину с закалкой от СССР

Обожаю я эту женщину с закалкой от СССР

Ах, какая женщина! Песня про неё. Всегда ею восхищалась  и восхищаюсь, как женщиной и как тренером.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Благодарим за гражданскую позицию. Очень мудрое решение. Ирина, мы за вас и вашу сплоченную команду. Дай вам Бог здоровья и терпения на многие лета.
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3 час.
А Кудасов
Меньше слов: они того не стоят, а нас не нужно убеждать.
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59 мин.
ОТ
Олег Тимофеев
Если нельзя предотвратить то нужно возглавить?
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45 мин.

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