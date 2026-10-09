⛽️В облкомторге больше не называют ситуацию на заправках «сложной», «напряженной» или «стабильной». Накануне пресс-служба аппарата губернатора Андрея Бочарова ограничилась сухим докладом: топливо в регион поставляется, а ведомства продолжают мониторить обстановку.