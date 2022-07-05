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Свыше 20 предприятий Челябинской области участвуют в выставке ИННОПРОМ

Свыше 20 предприятий Челябинской области участвуют в выставке ИННОПРОМ

Они представили свои разработки на коллективном стенде региона. На этой неделе в Екатеринбурге проходит XII международная промышленная выставка ИННОПРОМ.

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