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Глобалисты уничтожили Украину. Она — лишь часть европейского бизнес-плана

Глобалисты уничтожили Украину. Она — лишь часть европейского бизнес-плана

Этот конфликт продолжается ради денег, а не спасения "демократии". ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Присутствие украинского диктатора Владимира Зеленского на похоронах сенатора Линдси Грэма* показалось весьма уместным: в конце концов, именно операция Зеленского по отмыванию денег в Киеве и стала непосредственной причиной гибели Грэма*.

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