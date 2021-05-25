В колонии под Саратовом заключенные объявили голодовку из-за антисанитарии

Заключенные колонии в Балашове Саратовской области устроили голодовку в больнице УФСИН и продолжают ее уже восемь дней, причиной могла стать антисанитария и плохие условия содержания, рассказали «Известиям» 25 мая представители участников акции.
Заключенные колонии в Балашове Саратовской области устроили голодовку в больнице УФСИН и продолжают ее уже восемь дней, причиной могла стать антисанитария и плохие условия содержания, рассказали «Известиям» 25 мая представители участников акции.
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