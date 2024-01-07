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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ. СКА против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Автомобилист», «Динамо» сыграет со «Спартаком»

КХЛ. СКА против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Автомобилист», «Динамо» сыграет со «Спартаком»

«Торпедо» сыграет с минским «Динамо», «Ак Барс» – с «Автомобилистом», московское «Динамо» и «Спартак» сойдутся в дерби.

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