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Следующая Берлинская стена будет в два раза выше?

Следующая Берлинская стена будет в два раза выше?

9 ноября 1989 года искусственно восторженная толпа восточных немцев, подогреваемая внезапно ощутившими братские чувства посреди позднего вечера такими же толпами немцев западных, обрушила пограничный переход на Берлинской стене.

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